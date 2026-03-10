俳優の山粼賢人が９日、大阪市内で主演映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、１３日全国公開）の公開直前記念舞台あいさつに女優の山田杏奈と出席した。

明治末期の北海道を舞台に、莫大（ばくだい）なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中でひと癖もふた癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクション作品。山粼は、２０２４年公開の映画第１弾に続く主演に「アシリパ（※リは小文字）さん（山田）との信頼関係がどんどん深まっていく様子を、映画、ドラマと積み重ねてきたからこそ、今回出せたのもすごくうれしかったなって思ってます」とほほ笑んだ。

この日の昼には、黄金の大阪城御座船に乗船。山粼は「あの大阪城を船で、あの角度から見られることってなかなかないと思うので、なんかすごい格好良かったですね」と感激の面持ち。山田も「船の上で映画についてお話しするというのが初めてだったので、すごいいい経験をさせてもらったなと思ったのと、大阪城自体、多分人生で初めて見たので、それもすごくかっこよかったです」と楽しんだ様子を明かした。