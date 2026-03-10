日本ハムは１０日、ファイターズベースボールアカデミーが野球未経験者や初心者を対象としたスクール「ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ小鍛冶組」を開講すると発表した。

年長から小学２年生までの野球未経験者や初心者が対象で、保護者向けの講習１回とスクール３回を予定している。料金は税込み２０００円で、スクール修了後には、日本ハムのキャップと２６年のチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」が刻まれたグラブがプレゼントされる。応募は球団ホームページからで、スクールは２６年４月から始まる。

記者会見にオンラインでビデオメッセージを寄せた田中賢介球団スペシャルアドバイザー（４４）は「保護者も分からないまま進むのではなく、しっかり誰かがアドバイスしてあげられる環境を」と、子どもたちだけでなく、保護者への支援も重要視していく。

１５年まで日本ハムでプレーした村田和哉アカデミーコーチ（４０）は、「ただただ野球が好きな子どもたちに参加してほしい。誰もが主役になれるように。子どもたちの可能性に蓋をしないように」と、１０年頃から減少傾向にある野球人口の拡大を願った。