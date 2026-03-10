大阪の高校生チアガール、山崎賢人＆山田杏奈に“逆サプライズ” 映画館で突然の感動光景…約2年ぶり再会

大阪の高校生チアガール、山崎賢人＆山田杏奈に“逆サプライズ” 映画館で突然の感動光景…約2年ぶり再会