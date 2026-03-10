大阪の高校生チアガール、山崎賢人＆山田杏奈に“逆サプライズ” 映画館で突然の感動光景…約2年ぶり再会
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪市内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開（3月13日公開）直前舞台あいさつに登壇した。
【写真】感動…！大阪の高校生チアから山崎賢人&山田杏奈らへ逆サプライズ！
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
山崎は“不死身の杉元”こと日露戦争帰りの元兵士・杉元役、山田はアイヌの少女・アシリパ（※リ＝小文字）役。2024年1月の映画『ゴールデンカムイ』公開の際は、2人が大阪府豊中市の箕面自由学園高等学校をサプライズ訪問し、同校の吹奏楽部・チアリーダー部による「GOLDEN BEARS（金色の熊）」とエールを交換した経緯がある。
それから2年以上を経て、この日は「GOLDEN BEARS」のチアリーダー部員たちが逆サプライズ。トーク中に客席にまぎれると、フォトセッション時に突然全員が立ち上がり、黄金の文字でタイトルと公開日を描いてみせた。
山崎は「感動しました。2年ぶりにお会いできてうれしい。ありがとうございます」と感激。山田は「前回（の大阪）はGOLDEN BEARSさんのところにうかがったよねっていう話をしていた」と喜んだ。
大阪のファンに向けて、山崎は「アクションあり、サスペンスあり、コメディーあり、グルメあり、なんかよくわかんないシーンあり（笑）。とにかく大スクリーンで楽しんで」と呼びかけた。
【写真】感動…！大阪の高校生チアから山崎賢人&山田杏奈らへ逆サプライズ！
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
それから2年以上を経て、この日は「GOLDEN BEARS」のチアリーダー部員たちが逆サプライズ。トーク中に客席にまぎれると、フォトセッション時に突然全員が立ち上がり、黄金の文字でタイトルと公開日を描いてみせた。
山崎は「感動しました。2年ぶりにお会いできてうれしい。ありがとうございます」と感激。山田は「前回（の大阪）はGOLDEN BEARSさんのところにうかがったよねっていう話をしていた」と喜んだ。
大阪のファンに向けて、山崎は「アクションあり、サスペンスあり、コメディーあり、グルメあり、なんかよくわかんないシーンあり（笑）。とにかく大スクリーンで楽しんで」と呼びかけた。