山崎賢人、眞栄田郷敦との筋トレ秘話披露も「俺、筋肉の話ばっか。筋トレの人なのかな（笑）」
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪・梅田の映画館で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに登壇した。
【写真】感動…！大阪の高校生チアから山崎賢人&山田杏奈らへ逆サプライズ！
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、3月13日に公開される今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
山崎は、“不死身の杉元”こと日露戦争帰りの元兵士・杉元役で、圧巻の体づくり＆アクションが話題。その姿を見守ったアイヌの少女・アシリパ役（※リ＝小文字）の山田は「網走監獄に入ってから杉元が囚人700人を相手にどんどん進んでいくようなアクションがある。そこは本当に大迫力」と振り返り、「心をガッと持っていかれた」と証言した。
山崎は撮影中、尾形百之助役の眞栄田郷敦らと筋トレに励んでいたという。「（映画を）観ていただければわかると思うんですけど…」と肉体美のシーンに触れ、「控室にダンベルを持っていって、皆で取り合いになりながら、部活の合宿みたいになりながら、鍛えては1カット撮って、鍛えては1カット撮って、みたいな感じでした」と回顧。その上で「俺、筋肉の話ばっか。筋肉の人なのかな（笑）」と嘆いてみせた。
それでも「（撮影の）直前にやると（筋肉が）膨らむんで。多少でもよく見せられたらいいなという思いがあって、筋トレしまくってました」と胸を張っていた。
