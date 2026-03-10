『ゴールデンカムイ』山崎賢人＆山田杏奈、北海道から離れ“大阪城クルージング”「大阪にようこそお越しくださいました」
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪市内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに、松橋真三プロデューサーとともに登壇した。
【写真】すごい…！舟の上でにっこり笑顔の山崎賢人＆山田杏奈
「大阪にようこそお越しくださいました」とステージに迎えられた3人。梅田での舞台あいさつ前には、大阪城界隈を訪れて「大阪城御座船」でクルーズを体験し、山崎が「大阪城を船であの角度から見られることってなかなかないと思う。カッコよかった」と満足げで、客席に「皆さん乗ったことあります？」と聞いていた。
山田は大阪城自体が初めてだったと明かし「すごい良い経験をさせていただいた」とにっこり。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、3月13日に公開される今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
山崎は“不死身の杉元”こと日露戦争帰りの元兵士・杉元、山田は、アイヌの少女・アシリパ（※リ＝小文字）を演じる。
