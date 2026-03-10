山崎賢人、大阪でさらっと「豚まん」発言 梅田の映画館「おおー！」大歓声
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈が9日、大阪・梅田の映画館で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開直前舞台あいさつに登壇した。
【写真】感動…！大阪の高校生チアからの逆サプライズ！
人気シリーズ最新作公開直前の大阪舞台あいさつは熱狂的なファンであふれ、山崎・山田が言葉を発するごとに黄色い歓声。「大阪にようこそお越しくださいました」と呼び込まれ、山崎は「テンションがいい感じでうれしいです」と手を振り、山田は「皆さんが盛り上がってくださるのが、大阪に来るといつもうれしい」と笑顔を見せた。
お決まりの大阪トークでは、山崎は「来たら絶対、たこ焼きとイカ焼き」に続いて「“豚まん”を食べさせてもらってサイコーです！」とさらり。肉まんではなく「豚まん」のこだわりに、感覚から「おおー！」と大歓声があがった。
山崎は、“不死身の杉元”こと日露戦争帰りの元兵士・杉元を演じる。大阪の大歓声を受け、「アクションあり、サスペンスあり、コメディーあり、グルメあり、なんかよくわかんないシーンあり（笑）。とにかく大スクリーンで楽しんで」と呼びかけた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、今回の映画では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。3月13日に公開される。
