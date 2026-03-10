内村光良×有吉弘行がMCタッグ 有名人が“新境地”開拓&スタジオにはシソンヌ長谷川・深澤辰哉・ホラン千秋
内村光良と有吉弘行がMCタッグを組んだ、TBS系バラエティー『内村さんと有吉さん』が、18日に放送される（後9：58）。
【番組カット】仲良く！ともに両手を上げる内村&有吉
「高齢化社会」「デジタル化」など、変化する世の中に適応するため有名人が新境地を開拓する同番組。MCは内村と有吉、進行は長谷川忍（シソンヌ）が務める。スタジオゲストには深澤辰哉（Snow Man）、ホラン千秋が登場する。
日本では2007年から65歳以上の割合が人口の21%を超える「超高齢社会」に突入。高齢化が進んでいる国となっている。そんな中「現場にお年寄りが全然来てくれない･･･」という悩みを持つキンタロー。に、落語家・春風亭一之輔が“高齢者にウケる秘訣”を伝授。普段は時事ネタやキャラクターものまでインパクトのあるネタが印象的なキンタロー。だが、平均年齢70歳の観客を前に笑いをとることはできるのか。
美味しいものは決まっていると豪語する味覚の保守派、内村・有吉。そんな2人をはじめとするスタジオメンバーに、情報番組で料理コーナーも担当する飯尾和樹（ずん）が、タピオカを使った新レシピをプレゼン。一大ブームが去ったタピオカが一体どんなメニューに生まれ変わるのか。
昨今凄まじい勢いで進んでいる「デジタル化」。プログラミングやタブレット学習など教育もデジタル化している中で、もう中学生が「アナログゲームは脳トレになるのか」を検証。脳トレを始めて30年の脳内科医・加藤俊徳先生も登場する。
下ネタソングの名手として名を馳せ笑いをとってきたどぶろっくが、仕事の幅を広げるため、涙を誘うラブソング作りに挑戦す。協力するのは「別の人の彼女になったよ」など、若者から支持を受ける恋愛ソングを生み出してきた、wacciの橋口洋平。どぶろっくの歌ネタ「もしかしてだけど」をベースにラブソングを作ることに。真面目に歌詞を書くはずが、2組の珍コラボでスタジオは笑いに包まれる展開に･･･。果たして、聴いた人を感動させるラブソングは誕生するのか。
【番組カット】仲良く！ともに両手を上げる内村&有吉
「高齢化社会」「デジタル化」など、変化する世の中に適応するため有名人が新境地を開拓する同番組。MCは内村と有吉、進行は長谷川忍（シソンヌ）が務める。スタジオゲストには深澤辰哉（Snow Man）、ホラン千秋が登場する。
日本では2007年から65歳以上の割合が人口の21%を超える「超高齢社会」に突入。高齢化が進んでいる国となっている。そんな中「現場にお年寄りが全然来てくれない･･･」という悩みを持つキンタロー。に、落語家・春風亭一之輔が“高齢者にウケる秘訣”を伝授。普段は時事ネタやキャラクターものまでインパクトのあるネタが印象的なキンタロー。だが、平均年齢70歳の観客を前に笑いをとることはできるのか。
昨今凄まじい勢いで進んでいる「デジタル化」。プログラミングやタブレット学習など教育もデジタル化している中で、もう中学生が「アナログゲームは脳トレになるのか」を検証。脳トレを始めて30年の脳内科医・加藤俊徳先生も登場する。
下ネタソングの名手として名を馳せ笑いをとってきたどぶろっくが、仕事の幅を広げるため、涙を誘うラブソング作りに挑戦す。協力するのは「別の人の彼女になったよ」など、若者から支持を受ける恋愛ソングを生み出してきた、wacciの橋口洋平。どぶろっくの歌ネタ「もしかしてだけど」をベースにラブソングを作ることに。真面目に歌詞を書くはずが、2組の珍コラボでスタジオは笑いに包まれる展開に･･･。果たして、聴いた人を感動させるラブソングは誕生するのか。