ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーで、長期療養中だった西村乙輝（いつき＝15）が活動を再開すると9日、所属事務所が発表した。

西村は昨年8月、つばきファクトリーに加入。「医師より“適応障害の疑いがある症状が認められる”との診断を受けました」（所属事務所）と昨年11月末から活動を休止していた。

事務所は公式サイトで「体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談の上、活動再開が可能であることを確認いたしました」と発表。

今月20日に幕張メッセ国際展示場で開催される「Hello！Project ひなフェス2026」から、一部内容を制限した形で参加。事務所は「今後は経過を見ながら、本人の体調に配慮しつつ活動範囲を検討してまいります」としている。

発表を受け、西村は自身のブログを更新。「待っていてくださってありがとうございます。大好きなこのお祭りでみなさんに会えるのを楽しみにしてます」とファンに伝えた。

メンバーも復帰を喜んだ。すでにリハーサルを一緒に行っているといい、土居楓奏（ふうか＝15）は「いつきちゃん、おかえりなさい！！！！笑顔で元気ないつきちゃんが見れたら、それだけで！！みんな幸せな気持ちになります！！無理せず！！楽しんで！！いつきちゃんだけのお花を咲かせていってほしいなって思います」と書き込んだ。