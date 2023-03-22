◆ＷＢＣ Ｄ組 １次ラウンド ドミニカ共和国１０―１イスラエル（９日・米マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国がイスラエル相手にフェルナンド・タティス外野手の満塁本塁打を含む６打点の活躍でイスラエルに１０―１で快勝し３連勝。１次ラウンド突破を決めた。

この日はゲレロ、ロドリゲス、ウェルズらを休養させるためラインナップから外したドミニカ。これまで打率５割を打ちながら一発の出ていなかったタティスに待望の本塁打が飛びだした。

１点を先制した２回２死満塁、カウント１―２の低めのチェンジアップをフルスイング。打球は左翼２階席にライナーで突き刺さる飛距離１２３メートルの完璧アーチ。タティスは打席で本塁打になるのを確認してからゆっくり走り出し、三塁まで一度ジャンプしてから、ナインの待つ本塁に帰ってきた。タティスは７回１死二、三塁でも狭い三遊間を抜く２点タイムリーを放った。

投げては先発ベヨ（レッドソックス）が今大会では最長イニングとなる５回を１安打１失点で投げきってイスラエルに圧勝。宿敵ベネズエラ戦は現地１１日。その勝敗で準々決勝で日本と対戦するチームが決まる。