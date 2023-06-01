NY株式9日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　47147.18（-354.37　-0.75%）
ナスダック　　　22368.89（-18.79　-0.08%）
CME日経平均先物　53675（大証終比：+1075　+2.00%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10249.52（-35.23　-0.34%）
独DAX　 23409.37（-181.66　-0.77%）
仏CAC40　 7915.36（-78.13　-0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（+0.031）
10年債　 　4.132（-0.006）
30年債　 　4.738（-0.019）
期待インフレ率　 　2.360（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.001）
英　国　　4.647（+0.020）
カナダ　　3.414（+0.009）
豪　州　　4.937（+0.094）
日　本　　2.181（+0.016）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.29（+4.39　+4.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5134.60（-24.10　-0.47%）

ビットコイン（ドル）
68488.56（+1269.16　+1.89%）
（円建・参考値）
1084万6533円（+200997　+1.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ