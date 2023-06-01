ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３５４ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３６７５円
NY株式9日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 47147.18（-354.37 -0.75%）
ナスダック 22368.89（-18.79 -0.08%）
CME日経平均先物 53675（大証終比：+1075 +2.00%）
欧州株式9日終値
英FT100 10249.52（-35.23 -0.34%）
独DAX 23409.37（-181.66 -0.77%）
仏CAC40 7915.36（-78.13 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.592（+0.031）
10年債 4.132（-0.006）
30年債 4.738（-0.019）
期待インフレ率 2.360（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.001）
英 国 4.647（+0.020）
カナダ 3.414（+0.009）
豪 州 4.937（+0.094）
日 本 2.181（+0.016）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.29（+4.39 +4.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5134.60（-24.10 -0.47%）
ビットコイン（ドル）
68488.56（+1269.16 +1.89%）
（円建・参考値）
1084万6533円（+200997 +1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
