ＮＹ時間の終盤に入ってドルの戻り売りが一服する中、ユーロドルは１．１５ドル台後半、ポンドドルは１．３４ドル付近での推移となっている。市場では原油急騰でＥＣＢが年内に利上げを行い、ＦＲＢが利下げに踏み切るとの見方が出ているが、それは誤りだとして、原油急騰を踏まえれば、金融政策のかい離は起きにくいとの指摘が出ている。



中東情勢の混乱を受けて、原油価格が９日に一時１００ドルを上回る中、短期金融市場では、ＥＣＢが年末までに少なくとも０．２５％ポイントの利上げを１回実施するとの見方が織り込まれ、２回目の可能性の視野に入れる動きも出ていた。一方、同期間中にＦＲＢは同程度の利下げを行うと見込まれている。



ヘッジファンドからは、こうした見通しは誤っているとの主張が出ている。原油ショックはエネルギー純輸入地域である欧州や英国の経済成長を、純輸出国である米国よりも深刻に圧迫する可能性が高いという。原油ショックによる米国の成長への下押し圧力は、欧州や英国と比べれば限定的で、ＥＣＢが利上げを実施するなら、ＦＲＢが利下げするとは考えにくい。逆もまた然りだと述べた。



