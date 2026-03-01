開催：2026.3.10

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[パナマ] 3 - 4 [コロンビア]

WBCの試合が10日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでパナマとコロンビアが対戦した。

パナマの先発投手はＰ・エスピーノ、対するコロンビアの先発投手はＡ・アルメイダで試合は開始した。

6回表、4番 Ｊ・ディアス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでコロンビア得点 PAN 0-1 COL、5番 Ｒ・ロドリゲス 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでコロンビア得点 PAN 0-3 COL、7番 Ｄ・ベジョヒン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでコロンビア得点 PAN 0-4 COL

6回裏、2番 Ｊ・カバジェロ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパナマ得点 PAN 1-4 COL

8回裏、4番 Ｊ・ラモス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパナマ得点 PAN 2-4 COL、6番 Ｃ・ベタンコート 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパナマ得点 PAN 3-4 COL

試合は3対4でコロンビアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はコロンビアのＡ・ベルグナーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパナマのＪ・ガルシアで、ここまで0勝1敗0S。コロンビアのＰ・ガルシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 04:28:15 更新