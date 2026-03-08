尼崎市制110周年記念と銘打たれたG1「尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）の開幕が14日に迫った。

8日に尼崎本場で行われたトークショーに兵庫支部長・和田兼輔と24年尼崎G1ダイヤモンドC覇者の宮地元輝が登場。同期愛とセンプルカップへの意気込みを語った。

センプルCには秦英悟、桐生順平と、宮地、和田の4人の100期生が参戦。秦は尼崎6優出2V、桐生は8優出2V、宮地は7優出2V、和田は26優出4Vの水面実績がある。

同期の鎌倉涼がG1・3冠を成し遂げたことに宮地は「そもそもデビューして2、3年で女子王座（現レディースチャンピオン）で優出していたから。早かったですし。今ポンポンポンと3つ取りましたけど、意外と遅かったな…と。うれしいですね」と3歳下の鎌倉のブレークを喜んだ。

和田いわく「（養成所時代に）史上最低と言われていた」100期生は「個性的な人が多いけど、まとまりがいいんですよ」と同期の絆を語った。

宮地は尼崎ダイヤモンドC優勝が、ちょうど通算1000勝。「何てドラマチックなんだ。相性ってやつ。好きも嫌いも最初はないけど、行っていると、何か合うな…と。相性は一番ですね。尼崎に斡旋が入るとうれしいです。よっぽど悪いエンジンを引かない限り、やれると思います」とセンプル愛を語った。

一方で和田は「最近、ちょっと（尼崎に）嫌われているかも」と地元でのエンジン出しが微妙な近況だが、狙うはもちろん地元G1制覇。宮地は「俺が3周追いかけて、ギリギリで勝ってほしいです。俺が6号艇で乗って、兼輔が1号艇で乗って、前ヅケに行って（笑い）」と同期との共闘を楽しみにした。（是石 真紀）