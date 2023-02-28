◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

逆境をはね返した。「5点差以上、2失点以内の勝利」という圧倒的不利な状況で迎えた最終戦。試合中に突破チームが6度変わる激戦を制し、韓国がC組2位で4大会ぶりに1次ラウンド突破を決めた。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「選手たちの試合に臨む姿勢、本気度が一つとなって結果に表れた。私の野球人生において一番の試合だった」と称えた。

勢いをもたらしたのは、5番・文保景（ムン・ボギョン）だ。2回無死一塁から右中間へ主導権を握る131メートルの先制2ラン。3回は中堅へ適時二塁打、5回も左前適時打で3安打4打点で貢献した。歓喜の瞬間もウイニングボールをつかんだ立役者は「韓国野球の名誉を回復できてうれしい」と胸を張った。

オーストラリア、台湾と2勝2敗で並び、失点率で最上位になった。2点目を奪われた直後の8回1死一塁から7番手で登板した趙丙荽（チョ・ビョンヒョン）は「打者一人一人に集中した」と笑顔。火消しで9回の貴重な7点目につなげ、9回も無失点でデッドラインを死守した。

ドジャースで大谷の同僚、金慧成（キム・ヘソン）が左手を負傷して先発を外れた中で、主軸が存在感を発揮した。9回に敵失で得た1死一、三塁から4番・安賢民（アン・ヒョンミン）が“決勝”の中犠飛。主将の李政厚（イ・ジョンフ）も好守備で奮闘した。ゲームセットの瞬間はマウンド付近でお祭り騒ぎ。「マイアミ行き」の思いを込めた両手を広げる“飛行機ポーズ”で一致団結し、悲願の切符をつかんだ。（小野寺 大）