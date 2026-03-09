【しまむらのブルー】が春っぽさ満点！ 大人に似合う♡「着回し抜群シャツ」

厚手ニットやコートが活躍していた毎日から、春を意識した軽やかな装いへ。そんな季節の変わり目に活躍が期待できるのが、爽やかなブルーシャツです。今回は【しまむら】で見つけた一枚を主役に、インスタグラマー@miu___wearさんの着回しコーデをご紹介。レイヤードに取り入れたり、羽織としてさらりと重ねたりと、さまざまなアレンジが楽しめそうです。早速チェックして、春の装いに取り入れてみて。

ブルーシャツを投入して春らしさをひとさじ

【しまむら】「TT*SAOムジシャツN」\1,639（税込）

ハリのある素材感とスタンダードな襟元で、装いにクリーンなムードを添える一枚。春らしいブルーが映え、ぐっと爽やかな雰囲気へ導いてくれます。@miu___wearさんは、オーバーサイズのVネックセーターとナロースカートというリラクシーなコーデにシャツをイン。首元や裾からちらりとのぞかせることで、春らしい軽やかさをひとさじ添えています。シャツの端正さが全体を引き締め、上品な表情を後押ししているのもポイント。肌寒さの残る季節のはざまにもぴったりな着こなしです。