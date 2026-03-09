「春コーデ」悩んでる人へ！【ユニクロ】大人が即シャレる「最旬着こなし術」

春コーデをおしゃれに楽しむなら、レイヤードを効果的に取り入れたいところ。とはいえ、どんなアイテムをどう合わせるのが正解？ そこで今回は【ユニクロ】のアイテムを使った、おしゃれさんの着こなし術をご紹介。トレンド感のある、大人も着こなしやすいコーデなのでぜひ参考にしてみて。

シンプルコーデにメリハリをプラス

グレーのワンツーに、ノースリーブセーターをレイヤード。立体的に編み上げた3Dリブ素材が体にほどよくフィットし、ブラックの引き締め効果も相まってすっきりとした印象を演出しています。グレートップスの袖の透け具合も、モノトーンコーデに抜け感をプラス。シンプルなのに洗練感のある春コーデです。

羽織るだけでコーデの鮮度がアップ

【ユニクロ】「ミラノリブフルジップカーディガン」\5,990（税込）

ミラノリブ素材が上品なフルジップカーディガンが主役のコーデ。コンパクトな丈感で、フレアパンツやワイドパンツなどボリューミーなボトムスとも好バランスです。レースインナーをのぞかせれば、スポーティーさの中に女性らしさをプラスできそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M