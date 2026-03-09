ボブのままイメチェンOK！【40・50代】マンネリ解消・若見えは「外ハネボブ」で決まり♡

せっかくの新しい季節、ヘアスタイルをアレンジして顔まわりに軽快なリズムをつけませんか？ 頼りになるだけに、長くリピートする人も少なくない「ボブヘア」ですが、気になるのはマンネリに陥りやすいこと。外ハネに切り替えれば、若々しいイメージに繋がる、カジュアルかつエネルギッシュな動きをまとえます。レイヤーの入れ方やカラーの選び方まで、細部にも注目してみて。

短めならとびきり爽やか

襟足を大胆にカットして、首元をすっきりさせたシルエット。カットした@shoki______hairさんによると、「スタイリングが簡単なのが理想」「量が多くて広がりやすい」といった人にオススメとのこと。コンパクトに収まるため、毛先を動かしても、膨張しすぎないのがいいところ。短い分、髪が軽くなり持ち上がりやすさも増して、トップのふんわり感も演出できそうです。

くびれでスタイリッシュに引き締め

肩上で切り揃えたベースに、顎のあたりを目安にしたレイヤーを加えると、キュッとくびれて見えます。アウトラインにメリハリがつくと、髪の細さやボリュームダウンからくるのっぺりした印象も、目立ちにくくなりそう。そのほか、「多毛・絶壁・ハチ張りで悩んでいた方でも大丈夫」と@kitadani_koujiroさんがコメントするように、多くの悩みにアプローチできます。

ベージュでふんわり感アップ

トレンドを重視するなら、レイヤーを入れすぎず毛先に厚みを残すのが今年流。暗めのカラーだと、重く見えることがあるため、ベージュのハイライトで立体感を演出してみて。膨張して見えやすい性質のおかげで、丸みとリンクするふんわり感をまとえそう。白髪と馴染みやすく、ナチュラルにカバーすることも可能です。

伸ばしかけのニュアンスチェンジにも

短めのボブから伸ばしているときにも、頼りになるのが外ハネボブ。スタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんが、「肩口まで伸びたけど跳ねてまとまらない」という人に提案しているように、悩みを逆手に取って、肩に沿ってハネる性質を活かす方法です。ツヤが出やすい暖色を配合すると、若見えも期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様、@kaito_osaka.design様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S