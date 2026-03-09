「週4で同じ靴履いてる」40・50代へ！【studio CLIP】オンオフ使える「優秀シューズ」

同じ靴をヘビロテしがちなら、この春を機会に「優秀シューズ」を買い足してみては？ 今回編集部が注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】のきれいめシューズ。シンプルで合わせやすく、オンオフ問わず使えそう。履き心地のよさにも期待できるので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

毎日コーデの相棒になる軽量シューズ

【studio CLIP】「スクエアスリッポン」\5,190（税込）

履き込みが深めの、シンプルなデザインのスリッポン。高見えするレザー調素材で、あらゆるシーンにマッチしそうです。公式サイトによると「驚くほど軽い」とのことで、たくさん歩く日にも頼りになるかも。消臭・抗菌防臭、クッション性あるインソール使用、内側ゴムにより脱ぎ履きしやすいなど、優秀ポイントが複数備わっているのが魅力です。

楽ちんなのにきれい見えするローファー

【studio CLIP】「コインローファー」\5,500（税込）

コインがアクセントになり、クラシカルなムードを醸し出すローファー。公式サイトによると「インソールがフカフカでクッション性が高く、長時間履いても疲れにくい」とのことで、楽に履けそう。靴擦れ防止加工が施されているため、長時間のお出かけにもおすすめ。カジュアルなジーンズやスウェットを使ったコーデも、きれいめに引き寄せてくれるかも。

