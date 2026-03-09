今すぐ【ローソン】へダーーーッシュ！！ どらもっちの「新作」出たよ♡

もちもち食感の生地が特徴の【ローソン】の人気スイーツに待望の「新作」が登場！ 2月10日に発売された新作は、今の時期にぴったりな味わいを楽しめそうです。そこで今回は、見逃し厳禁な新作和スイーツを紹介します。

今回のどらもっちは和テイスト

今回、新たに発売されたのは「どらもっち つぶあん & 抹茶ホイップ」。ホイップクリームが抹茶味になっているため、いつもより和のテイストを強く感じられそうです。和菓子感のある抹茶ホイップとつぶあんの組み合わせにはあえて日本茶をセレクトして、とことん和の味わいに浸るのがおすすめ。

抹茶の香りと渋みもしっかり堪能

@sujiemonさんが「想像以上に渋みが強くて驚きます」とコメントしているように、抹茶ホイップの味は、抹茶の風味を活かした渋みが特徴。宇治抹茶ペーストを使用しているので、抹茶本来の風味を重視した仕上がりが期待できます。生地のもちもち食感とつぶあんのやさしい甘み、そして抹茶の渋みを楽しめる、贅沢感がポイントです。

話題のワンハンドスイーツにも新作が

どらもっちの新作に続いて発売された「ご褒美スティックケーキ ぷにふわ生マシュマロ（いちご）」は、SNSで話題を呼んだワンハンドスイーツの新フレーバーです。表面のチョココーティングの中には、ふわふわ食感の生マシュマロが入っており、チョコマシュマロのような味わいが楽しめます。今回の新作では、いちご味の生マシュマロを使っているため、断面のピンクが華やかです。

底面のビスケット生地がアクセントに

断面を見ると、チョココーティングはやや厚めに仕上げられておりパリッとした食感、いちご味の生マシュマロはほどよい空気を含んだふわふわ食感を楽しめそうです。チョコと生マシュマロ、さらにビスケット生地のさくさく感も加わり、@nyancoromochi_sweets_blogさんも「食感の楽しい商品」とコメント。甘めの生マシュマロとビターなチョココーティングとのバランスが良さそうです。

思わず手に取りたくなる【ローソン】の「新作」は、今回も大当たりな味わい。春らしい色合いもポイントなので、ぜひお近くの店舗で探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

