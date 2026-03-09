「着る服ない問題」→【ZARA】で解決！ 40・50代のサマ見え「ワイドパンツ」

着たい洋服がない、買い足すにもどれを選べばいいか悩んでしまう……そんな大人女性は、着まわしやすいうえに大人らしく上品に穿けそうな「ワイドパンツ」に焦点を定めてみては？ 大人の着こなしになじんでサマ見えを狙えるデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ぜひ春コーデに取り入れて。

ウエストゴムで楽ちん！ ワイドデニムパンツ

【ZARA】「Z1975 ハイウエスト ジョガー ワイドレッグ デニムパンツ」\5,990（税込）

ストンとまっすぐに落ちるワイドシルエットが美しく、サマ見えが狙えるデニムパンツ。フロントのステッチが縦のラインを強調し、ハイウエストなのでトップスインでスタイルアップが期待できます。ウエストは後ろゴム仕様になっており、楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。Tシャツで爽やかに、デニムシャツ合わせでセットアップ風に着こなすのもおすすめです。

オンオフ使いやすい上品ワイドパンツ

【ZARA】「ミニマル ワイドレッグパンツ ZW COLLECTION」\8,590（税込）

オンにもオフにも、きれいめにもカジュアルにも使いやすいワイドパンツで、コーデに困ったときの救世主になるかも。重たく見えすぎないブラウンカラーは、さまざまなカラーとも好相性。大人にふさわしい上品な着こなしを楽しめそうな一本です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M