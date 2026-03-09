「安定の美味しさにホッ♡」【スタバ】コーヒーと一緒にどうぞ！「ペストリー」

小腹が空いた時は【スターバックス】の「ペストリー」を堪能してみては？ コーヒーと一緒に味わいたくなるメニューがラインナップ中。癒しのブレイクタイムを過ごしたい時にうってつけです。今回はお手軽感が嬉しいマラサダと、食べ応えのありそうなキッシュをご紹介します。

2種のクリームが入った「ストロベリーミルク マラサダ」

コロンとした形のマラサダ。甘いものを少し食べたい時にぴったりで、コーヒーの苦みとバランスが良さそうです。「ふんわりもっちり感があり、しっとりとろけるような食感」（公式サイトより）の生地で、ストロベリークリームとミルククリームが包まれています。リッチな味わいが優雅な気分に浸らせてくれるかも。

軽食におすすめ「ベーコンとほうれん草のキッシュ」

@ayumin0220stbさんが「リニューアルをしながらも安定の美味しさ」と語るキッシュ。コーヒーと共に味わう軽食にぴったりです。ポテトや角切りベーコン、ほうれん草など具だくさんで、満足感もありそう。少しヒーティングすると、よりコクの増した味わいが楽しめるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino