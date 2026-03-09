「週7で同じバッグ」はもう卒業！【ハニーズ】40・50代がGETしたい♡「高見えバッグ」

毎日同じバッグで飽きてきたなら【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回紹介するのは、スカーフやリボン付きが女性らしく華やかで高見えが期待できるバッグ。春っぽさを感じられる淡いカラーがイチオシです。

スカーフ付きのエレガントな2WAYバッグ

【GLACIER lusso】「スカーフ付バッグ」\4,980（税込）

ドット柄のスカーフがアクセントになるバッグ。レザー調素材や洗練されたフォルムが、高見えに貢献。取り外しできるショルダー紐が付いているため、肩掛けも可能。メイン収納の前後にはあおりポケットがあり、物を整理しやすいのも嬉しいポイント。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズで、オンオフ問わずオケージョンシーンでも活躍してくれそうです。

フェミニンな雰囲気が漂うリボントート

【GLACIER lusso】「リボンA4トート」\4,980（税込）

リボン風のベルトデザインが可愛いうえに高見えし、持つだけでフェミニンなムードをまとえそうなトートバッグ。A4が入るサイズで、お仕事シーンにもおすすめ。メイン収納の開口部はファスナー付きなので、防犯面でも安心です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M