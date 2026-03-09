全部買い替えたーーいッ！！【3COINS】配色がおしゃれな「タオル」に注目

配色が目を引く「タオル」を【3COINS（スリーコインズ）】でチェックしてみて。今回は毎日使いたくなりそうな、フェイスタオル & ハンドタオルをご紹介します。どちらも全5色展開だから、選ぶ楽しみがあるのも嬉しいところ。華やかな配色を選べば、気分を上げてくれるはず。

スポーツシーンにも！「フェイスタオル：34 × 82cm」

ピンク × グリーンのストライプ柄が、使うたびに気分を上げてくれそうなおしゃれなタオル。洗顔後やお風呂上がり、スポーツシーンで使うのに便利なサイズです。公式サイトによると「綿100%素材で、ふんわりやさしい肌触り」なのだとか。価格は\550（税込）。

持ち歩き用に！「ハンドタオル：25 × 25cm」

持ち歩きやすいサイズで、洗面所の手拭き用にも使えるハンドタオル。ハンガーループ付きなので、引っ掛けられるのもポイントです。ホワイトとのコントラストが映えるレッドのほか、パープルやオレンジなど春気分を高めてくれそうなカラーもラインナップ。価格は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：S.Hoshino