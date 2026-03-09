「可愛すぎて色選べなかった！」【しまむら】しまラーの「イロチ買いトップス」

トレンドアイテムをお得にゲットするなら【しまむら】はチェックしておきたいところ。今回ご紹介するのは、コーデに投入するだけで即おしゃれ見えが叶いそうな「最旬トップス」。しまラーも思わず2色手に取った、注目アイテムをご紹介します。

シャギー素材が高見えする主役級トップス

【しまむら】「シャギーシアートップス」\1,419（税込）

ふわっとした立体感のあるシャギー素材が目を引く一枚。存在感があり、コーデに一点投入するだけでぐっと華やかな印象に格上げできるかも。ブラックはシックに、ホワイトはやわらかく上品に着こなせそう。@blackbunny____さんが「かわいすぎて色選べず、安定のイロチ買い」をしたのも納得のトップスです。

配色ボーダーでコーデにトレンド感をプラス

【しまむら】「ONTマルチBDワイドPO」\1,419（税込）

配色ボーダーが特徴のワイドシルエットトップス。首元と袖口に入った配色もポイントで、レイヤード風にも見える一枚です。カラーはグリーンとブラウンの2色展開で、それぞれ印象が変わるのもポイント。ジーンズに合わせるだけで即おしゃれ見えが叶いそうなトップスは、デイリーコーデの一軍として重宝しそうです。

