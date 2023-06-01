「マジか〜」「よりによって...」日本サッカー界にもたらされた一報にファン心配「大事に至らないといいね」「軽症なのを願って」
オーストラリアで開催されている女子アジアカップに参戦中の日本女子代表。グループステージ初戦の台湾戦は２−０で勝利し、続くインド戦は11−０の圧勝。２連勝で決勝トーナメント進出を決め、現地３月10日にベトナム戦に臨む。
その前日に、日本サッカー協会は選手の離脱を発表。石川璃音（エバートン）が怪我のためチームを離れることになった。
台湾戦はベンチ入りも出番がなかった石川は、インド戦ではメンバー外だった。大会途中で所属クラブに戻ることに。この一報にネット上では「マジか〜りおん」「おいおい...」「よりによって璃音か...」「大事に至らないといいね」「軽症なのを願って」など心配の声があがった。
なお、石川に代わる追加の選手招集はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
その前日に、日本サッカー協会は選手の離脱を発表。石川璃音（エバートン）が怪我のためチームを離れることになった。
台湾戦はベンチ入りも出番がなかった石川は、インド戦ではメンバー外だった。大会途中で所属クラブに戻ることに。この一報にネット上では「マジか〜りおん」「おいおい...」「よりによって璃音か...」「大事に至らないといいね」「軽症なのを願って」など心配の声があがった。
なお、石川に代わる追加の選手招集はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー