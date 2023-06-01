「マジか〜」「よりによって...」日本サッカー界にもたらされた一報にファン心配「大事に至らないといいね」「軽症なのを願って」

「マジか〜」「よりによって...」日本サッカー界にもたらされた一報にファン心配「大事に至らないといいね」「軽症なのを願って」