いわき平競輪場のF1「スポーツニッポン杯」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

差し脚上位の和田が中心。ライン構成は青野に和田―庄子の宮城勢が続いて3車、小川―三宅の中四国勢、貴志―北野の中近勢で3分戦になる。最終的に駆けるのはライン3車で機動力上位の青野が有力。その展開なら和田が番手の仕事をこなしてゴール前で差す。三宅は小川の動き次第で上位へ。初日の動きが良かった貴志に注。

＜1＞和田圭 前の2人（神奈川勢）が頑張ってくれたおかげで1着を獲れた。何度も連係している青野君へ。

＜2＞三宅達也 一丸君が強かった。抜けるかなと思ったが一丸君は最後まで踏めていた。小川君の後ろ。

＜3＞貴志修己 2分戦だし突っ張るつもりだった。状態は悪くない。直前にいわき平バンクで練習したことは気持ちの面で良かった。自力。

＜4＞小川三士郎 （周回中が）嫌な並びになり気持ちが弱かった。自力。

＜5＞青野将大 2分戦だったし、皿屋さんと力勝負と思っていた。皿屋さんは強いし、また決勝で戦えるように頑張りたい。自力。

＜6＞北野武史 前2人（和歌山勢）のおかげ。貴志君の後ろ。

＜7＞庄子信弘 鈴木君が頑張ってくれた。一丸君のスピードが違った。和田君へ。