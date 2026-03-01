開催：2026.3.10

会場：ローンデポ・パーク

結果：[イスラエル] 1 - 10 [ドミニカ共和国]

WBCの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでイスラエルとドミニカ共和国が対戦した。

イスラエルの先発投手はＲ・プレイガー、対するドミニカ共和国の先発投手はＢ・ベロで試合は開始した。

2回表、9番 Ｇ・ペルドモ カウント3-1から押し出しの四球でドミニカ共和国得点 ISR 0-1 DOM、1番 Ｆ・タティスＪｒ． 4球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでドミニカ共和国得点 ISR 0-5 DOM

4回表、7番 Ｏ・クルーズ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 ISR 0-6 DOM

4回裏、1番 Ｓ・ホーウィッツ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでイスラエル得点 ISR 1-6 DOM

7回表、1番 Ｆ・タティスＪｒ． 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 ISR 1-8 DOM

8回表、8番 Ａ・ラミレス 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドミニカ共和国得点 ISR 1-9 DOM

9回表、5番 Ｅ・ゴンザレス 4球目を打ってレフト線へのタイムリースリーベースヒットでドミニカ共和国得点 ISR 1-10 DOM

試合は1対10でドミニカ共和国の勝利となった。

この試合の勝ち投手はドミニカ共和国のＢ・ベロで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイスラエルのＲ・プレイガーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 04:00:28 更新