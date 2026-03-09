もっと早くすれば良かったーー！【40・50代】普通ボブより“楽 & こなれ”♡「白髪ぼかしボブ」

白髪を単に隠すのではなく、髪全体の明るさを調整して自然になじませる手法が、大人世代の新たな定番となりつつあります。根元が伸びてきても色の差が目立ちにくいため、頻繁にサロンへ通う負担を抑えて、オシャレを楽しめるのが魅力。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、洗練された印象に導く「白髪ぼかしボブ」をご紹介します。

グレージュで彩る、都会的でシャープなボブ

グレージュの色味が洗練された印象を与える、ストレートタッチのボブスタイルです。毛先をプツッと切り揃えることで、今どきなこなれ感と凛とした佇まいを両立。白髪とカラーを溶け込むようになじませることで、髪の透明感もキープしています。落ち着いたオシャレを楽しみたい人にフィットするデザインです。

ベージュが映える、まとまり重視の前下がりボブ

ハイトーンのベージュカラーで染め上げ、白髪を自然にカモフラージュしたワンレンボブです。少し前下がりにカットすることで、結んだ時にもまとまりやすい実用的なスタイルを実現。毛先を内側に入れることで品の良さが際立ち、ハイトーンならではの柔らかな質感と落ち着きが同時に叶いそう。

繊細な毛束感で魅せる、軽やかレイヤーボブ

まろやかなベージュカラーが、レイヤーボブのシルエットを優しく引き立てます。ベースを外ハネに、トップを内にワンカールさせることで、繊細な毛束感と柔らかな動きを演出。重たさを感じさせない軽やかな仕上がりにより、白髪をデザインの一部として活かしながら、自然体な若々しさを演出できそうです。

ピンクグレージュの抜け感カジュアルボブ

ほんのりピンク味を帯びたグレージュが、ラフな質感の中に大人可愛いニュアンスを運びます。ハチ上を内側に、ベースを軽く外ハネに整えることで、カジュアルな抜け感とメリハリのあるシルエットを両立。ウェット感のあるスタイリングで仕上げれば、白髪の存在を気にせず、洗練されたオシャレなボブを存分に楽しめます。

