STU48「好きすぎて泣く」、4作連続＆通算10作目の1位【オリコンランキング】
STU48の最新シングル「好きすぎて泣く」が、10日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週12.1万枚を売り上げ、1位に初登場。2025年9月8日付での前作「傷つくことが青春だ」に続き4作連続、通算10作目の1位を獲得した。
【動画】STU48「好きすぎて泣く」MV
ドラフト3期生の中村舞がシングル初の単独センターを務めている表題曲は、好きすぎたからこそ伝えられなかった、初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソング。ミュージックビデオでは、山口県・秋吉台の広大なカルスト台地や宇部市のキワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）などのロケーションを活かし、楽曲が描く切なさや後悔を、雄大な自然美と幻想的な演出を通して描き出している。
2017年の結成時よりグループをけん引、5月31日に卒業コンサートを控えている1期生・石田千穂のソロ曲「未来へ続く者よ」も収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
【動画】STU48「好きすぎて泣く」MV
ドラフト3期生の中村舞がシングル初の単独センターを務めている表題曲は、好きすぎたからこそ伝えられなかった、初恋のもどかしさや後悔を歌った切ないラブソング。ミュージックビデオでは、山口県・秋吉台の広大なカルスト台地や宇部市のキワ・ラ・ビーチ（岐波海水浴場）などのロケーションを活かし、楽曲が描く切なさや後悔を、雄大な自然美と幻想的な演出を通して描き出している。
2017年の結成時よりグループをけん引、5月31日に卒業コンサートを控えている1期生・石田千穂のソロ曲「未来へ続く者よ」も収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞