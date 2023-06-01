超ときめき宣伝部『ときめきえがお』、通算2作目の1位 自己最高の初週売上を記録【オリコンランキング】
結成10周年を迎えた6人組アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の最新アルバム『ときめきえがお』が、10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。
【動画】超ときめき宣伝部「画面越しのエンジェル」MV
前作『ときめきルールブック』の5.3万枚を超える自己最高の初週売上8.6万枚を記録し、『ときめく恋と青春』（2024年2月5日付）以来、通算2作目の1位を獲得した。
本作は、グループの結成10周年イヤーを締めくくるアルバムとしてリリース。
シンガー・ソングライターの乃紫が作詞作曲したリード曲「画面越しのエンジェル」、『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』（3月13日公開）のテーマソング「開花宣言！」などが収録されている。
3月28、29日に横浜・ぴあアリーナMMにて『ときめき▽春の晴れ舞台2026』（▽＝ハートマーク）を開催する。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
【動画】超ときめき宣伝部「画面越しのエンジェル」MV
前作『ときめきルールブック』の5.3万枚を超える自己最高の初週売上8.6万枚を記録し、『ときめく恋と青春』（2024年2月5日付）以来、通算2作目の1位を獲得した。
本作は、グループの結成10周年イヤーを締めくくるアルバムとしてリリース。
3月28、29日に横浜・ぴあアリーナMMにて『ときめき▽春の晴れ舞台2026』（▽＝ハートマーク）を開催する。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞