超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）『ときめきえがお』（発売元：エイベックス・トラックス／2026年3月4日発売）

　結成10周年を迎えた6人組アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の最新アルバム『ときめきえがお』が、10日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。

　前作『ときめきルールブック』の5.3万枚を超える自己最高の初週売上8.6万枚を記録し、『ときめく恋と青春』（2024年2月5日付）以来、通算2作目の1位を獲得した。

　本作は、グループの結成10周年イヤーを締めくくるアルバムとしてリリース。

　シンガー・ソングライターの乃紫が作詞作曲したリード曲「画面越しのエンジェル」、『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』（3月13日公開）のテーマソング「開花宣言！」などが収録されている。

　3月28、29日に横浜・ぴあアリーナMMにて『ときめき▽春の晴れ舞台2026』（▽＝ハートマーク）を開催する。

＜クレジット：オリコン調べ　2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞