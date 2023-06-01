¹âÌÚÍºÌé¡¢¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ï¡É10Ç¯¤Ë1²ó¡¢Êì¿Æ¤È°û¤à¥ï¥¤¥ó¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎPARCO·à¾ì¤ÇPARCO PRODUCE 2026¡Ø¥¸¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥à¡Ù¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¡õ¥²¥Í¥×¥í¤Ë»²²Ã¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¡ªüâÌÚÍºÌé¡õ¹õ±©ËãÍþ±û¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·àºî²È¡¦¥¤¥×¥»¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡Ø¥Ø¥Ã¥À¡¦¥¬¥Ö¥é¡¼¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â¤¬¤¯¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¼ç±é¤Î¹âÌÚ¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¡¢ °ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶ìÇº¤¹¤ë¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¹¥¤¤Ê¼ò¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë°û¤à¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¹¥¤¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¿Í¤Ö¤ë¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ý¤ò³«¤¡¢¡Ö10Ç¯¤Ë1²ó¡¢Êì¿Æ¤È°û¤à¤ª¼ò¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÊì¿Æ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤òÂ£¤é¤ì¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Þ¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ40ºÐ¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤àÍ½Äê¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï10Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆ±·à¾ì¤Ç¡¢4·î4¡¢5Æü¤Ï¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶¤Ç¡¢11¡¢12Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¡¢18¡¢19Æü¤ÏÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¡¢25¡¢26Æü¤ÏÊ¡²¬¡¦J¡§COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
