¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎPARCO·à¾ì¤ÇPARCO PRODUCE 2026¡Ø¥¸¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥à¡Ù¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¡õ¥²¥Í¥×¥í¤Ë»²²Ã¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·àºî²È¡¦¥¤¥×¥»¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡Ø¥Ø¥Ã¥À¡¦¥¬¥Ö¥é¡¼¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç°¦¤¹¤ë¤³¤È°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â¤¬¤¯¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¼ç±é¤Î¹âÌÚ¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¡¢ °ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶ìÇº¤¹¤ë¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢¡ÖHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿¤«¤ä¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤É¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤Ë¤âÈà¤é¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¹âÌÚ¡£ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦»þ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¿¶ÉÕ»Õ¤¬¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç±é¤¸¤ë¥¸¥ó¤Ë¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤³¤³¤Ç¥Î¥Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥Î¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö»³ÅÄ¤â¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÂ³¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¥í¥Ã¥¯¤Ç¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ã¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï10Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆ±·à¾ì¤Ç¡¢4·î4¡¢5Æü¤Ï¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶¤Ç¡¢11¡¢12Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¡¢18¡¢19Æü¤ÏÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¡¢25¡¢26Æü¤ÏÊ¡²¬¡¦J¡§COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¹õ±©ËãÍþ±û¡¢Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡¢·àºî²È¤Î»³ËÜÂîÂî»á¡¢±é½Ð¤Î Çò°æ¹¸»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
