Hey！Say！JUMP睫斃彩蕁35）が9日、都内で、主演舞台「ジン・ロック・ライム」の開幕前会見に登壇した。

同作は、ノルウェーの劇作家イプセンの「ヘッダ・ガブラー」を現代日本の芸能界に置き換え、新たな物語として描く。睫擇和苦しい現代社会で、ロックスターとして、夫として、1人の人間として、苦悩する主人公ジンを演じる。ライブで我を失いインターネットの話題になるという、現代のSNS社会に生きる芸能人の様子も描かれる。

演じるに際して「正直ほとんど共感できてしまう」と率直に語った。「僕は普段アイドルをやらせてもらっていて、何かをチャレンジする時の恐怖、どう見られるか、そういうところは同じだなと思います」と続けた。

苦悩する様子などを演じる上で「これが僕の気持ちだってお客さまに思われてしまうんじゃないかとちょっと怖い」と素直な思いを明かしつつ、「ジンはジンなりの誹謗（ひぼう）中傷だったりの受け止め方があって、自分だったらこうなるだろうなと思っているので、そこは違うよと、先にお届けしたいです」とファンを気遣った。

一方、芸能界に入って良かったと思うことを聞くと「グループ（Hey！Say！JUMP）のメンバーと同じ時代に同じ事務所に入って、出会えて良かったです。彼らがいないと今こうやってこの作品だってできていなかったかもしれない。一番良かったことですね」と迷わずに回答。「仲が良いのもあるし、どの仕事をやるにも彼らの顔が（頭に）出る。新しいことをするにしても、この仕事をやって皆に対して迷惑がかからないかなと考えながらやっています」と語った。自身のみならず「多分全員そうやって仕事をしていると思います」と厚い信頼を見せ、「いいこと言いました」と笑った。

他に、共演の黒羽麻璃央、蓮佛美沙子が登壇した。