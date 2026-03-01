¹âÌÚÍºÌé¡¢¹õ±©ËãÍþ±û¤Ë¡É°ìÌÜ¹û¤ì¡É¡¡¶¦±é¼Ô¤éÂè°ì°õ¾ÝÌÀ¤«¤¹
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎPARCO·à¾ì¤ÇPARCO PRODUCE 2026¡Ø¥¸¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥à¡Ù¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¡õ¥²¥Í¥×¥í¤Ë»²²Ã¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹õ±©ËãÍþ±û¤ÈÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¤â²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¡ªüâÌÚÍºÌé¡õ¹õ±©ËãÍþ±û¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·àºî²È¡¦¥¤¥×¥»¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡Ø¥Ø¥Ã¥À¡¦¥¬¥Ö¥é¡¼¡Ù¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¤³¤È°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â¤¬¤¯¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¼ç±é¤Î¹âÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â©¶ì¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¡¢ °ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶ìÇº¤¹¤ë¥¸¥ó¡£Ï¡ÐÇ¤Ï¥¸¥ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥³¡¢¹õ±©¤Ï¥¸¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥È¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¤È¹õ±©¤Ï½é¶¦±é¡£¹âÌÚ¤Ï¹õ±©¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¹õ±©¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ±©¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¾ÆÆù¤òÔú¤Ã¤¿¤êº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£Ï¡ÐÇ¤Ï¹âÌÚ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¾È¤ì²°¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¡¢¥¸¥ó¤È¥·¥ç¥¦¥³¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Çò°æ¹¸»á¤¬¹âÌÚ¤Î·Î¸Å¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¡Ê·Î¸Å¤ò¡Ë¤â¤¦1²ó¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡Ø´î¤ó¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç·Î¸Å¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃ¡¤¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤ä¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï10Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆ±·à¾ì¤Ç¡¢4·î4¡¢5Æü¤Ï¹Åç¡¦JMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶¤Ç¡¢11¡¢12Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¡¢18¡¢19Æü¤ÏÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¡¢25¡¢26Æü¤ÏÊ¡²¬¡¦J¡§COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
