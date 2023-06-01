ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４１６ドル安 ナスダックは小幅安
NY株式9日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 47084.75（-416.80 -0.88%）
ナスダック 22357.25（-30.43 -0.14%）
CME日経平均先物 53590（大証終比：+990 +1.85%）
欧州株式9日終値
英FT100 10249.52（-35.23 -0.34%）
独DAX 23409.37（-181.66 -0.77%）
仏CAC40 7915.36（-78.13 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.579（+0.019）
10年債 4.123（-0.016）
30年債 4.730（-0.027）
期待インフレ率 2.360（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.001）
英 国 4.647（+0.020）
カナダ 3.402（-0.003）
豪 州 4.937（+0.094）
日 本 2.181（+0.016）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝92.34（+1.44 +1.58%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5107.20（-51.50 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
68330.81（+1111.41 +1.65%）
（円建・参考値）
1081万5401円（+175914 +1.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47084.75（-416.80 -0.88%）
ナスダック 22357.25（-30.43 -0.14%）
CME日経平均先物 53590（大証終比：+990 +1.85%）
欧州株式9日終値
英FT100 10249.52（-35.23 -0.34%）
独DAX 23409.37（-181.66 -0.77%）
仏CAC40 7915.36（-78.13 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.579（+0.019）
10年債 4.123（-0.016）
30年債 4.730（-0.027）
期待インフレ率 2.360（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.001）
英 国 4.647（+0.020）
カナダ 3.402（-0.003）
豪 州 4.937（+0.094）
日 本 2.181（+0.016）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝92.34（+1.44 +1.58%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5107.20（-51.50 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
68330.81（+1111.41 +1.65%）
（円建・参考値）
1081万5401円（+175914 +1.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ