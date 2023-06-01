アメリカのトランプ大統領は9日、オーストラリアで開かれているサッカー女子の大会に出場したイラン代表の選手について、帰国させることは「人道的な過ち」だとしてオーストラリアに亡命を認めるよう求めました。

アメリカメディアは、オーストラリアで開かれているサッカー女子アジアカップに出場したイラン代表の選手5人が、宿泊先のホテルを抜け出し、オーストラリアへの亡命を希望していると伝えています。選手は試合前の国歌の斉唱を拒否し、イラン国営テレビから「裏切り者」と非難されていたということです。

こうした中トランプ大統領は9日、SNSで「オーストラリアは、イランの女子サッカー代表チームを殺害される可能性の高いイランに、強制的に送り返すという恐ろしい人道的な過ちを犯している」として、アルバニージー首相に亡命を認めるよう求めました。

その後、トランプ氏はSNSでアルバニージー首相と電話で会談したことを明らかにしました。アルバニージー氏は「対応中だ」として、「選手5人はすでに保護されほかのメンバーも移動中だ」としています。その上で、帰国しない場合にイランに残る家族の安全が脅かされることへの懸念から「帰国しなければならないと感じている選手もいる」と説明しています。