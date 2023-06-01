ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４３２ドル安 ナスダックはプラス圏を維持できず
NY株式9日（NY時間13:22）（日本時間02:22）
ダウ平均 47069.43（-432.12 -0.91%）
ナスダック 22339.18（-48.50 -0.22%）
CME日経平均先物 53760（大証終比：+1160 +2.16%）
欧州株式9日終値
英FT100 10249.52（-35.23 -0.34%）
独DAX 23409.37（-181.66 -0.77%）
仏CAC40 7915.36（-78.13 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.579（+0.019）
10年債 4.125（-0.014）
30年債 4.734（-0.023）
期待インフレ率 2.359（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（-0.001）
英 国 4.647（+0.020）
カナダ 3.405（0.000）
豪 州 4.937（+0.094）
日 本 2.181（+0.016）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.59（+4.69 +5.16%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5108.90（-49.80 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
68789.50（+1570.10 +2.34%）
（円建・参考値）
1088万8690円（+248531 +2.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
