NY株式9日（NY時間13:22）（日本時間02:22）
ダウ平均　　　47069.43（-432.12　-0.91%）
ナスダック　　　22339.18（-48.50　-0.22%）
CME日経平均先物　53760（大証終比：+1160　+2.16%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10249.52（-35.23　-0.34%）
独DAX　 23409.37（-181.66　-0.77%）
仏CAC40　 7915.36（-78.13　-0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.579（+0.019）
10年債　 　4.125（-0.014）
30年債　 　4.734（-0.023）
期待インフレ率　 　2.359（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（-0.001）
英　国　　4.647（+0.020）
カナダ　　3.405（0.000）
豪　州　　4.937（+0.094）
日　本　　2.181（+0.016）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.59（+4.69　+5.16%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5108.90（-49.80　-0.97%）

ビットコイン（ドル）
68789.50（+1570.10　+2.34%）
（円建・参考値）
1088万8690円（+248531　+2.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ