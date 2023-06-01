Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü2»þ¡á1250±ß¹â¡¢5Ëü3850±ß
¡¡10Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1250±ß¹â¤Î5Ëü3850±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü2728.72±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1121.28±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü8143Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3609¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ49¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï33.16¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53850¡¡¡¡¡¡¡¡ +1250¡¡¡¡¡¡ 18143
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53850¡¡¡¡¡¡¡¡ +1260¡¡¡¡¡¡357432
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3609¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +49¡¡¡¡¡¡ 30795
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32650¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+440¡¡¡¡¡¡¡¡1310
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 744¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡ 718
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3609¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ49¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï33.16¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53850¡¡¡¡¡¡¡¡ +1250¡¡¡¡¡¡ 18143
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53850¡¡¡¡¡¡¡¡ +1260¡¡¡¡¡¡357432
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3609¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +49¡¡¡¡¡¡ 30795
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32650¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+440¡¡¡¡¡¡¡¡1310
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 744¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡ 718
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹