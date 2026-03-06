°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë»ÈÍÑ¡ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ê°ìÊâ¤â¡¢CL¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤Ï·ç¾ì
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ÀïÎóÉüµ¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤Ã¤¿¸ÄÊÌÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î°ËÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë±¦ÂÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÆ±11·î¤ËÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè·î²¼½Ü¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ°Ê¹ß¤ÏÉé½ý¼Ô¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¼£3½µ´Ö¤Û¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢°ËÆ£¤Ï9Æü¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÌÏÍÍ¡£5Æü¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï9Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¤½¤³¤Ë°ËÆ£¤ÎÌ¾Á°¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü5»þ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î1Àï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤ÎÂè1Àï¸å¡¢14Æü¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¶´¤ß¡¢18Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ç¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¤ÎÂè2Àï¤òÍ½Äê¡£3·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Á°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï21Æü¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ËÆ£¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸Ä¿ÍÎý½¬¤ËÎå¤à°ËÆ£ÍÎµ±
ℹ️ Good news: Hiroki Ito completed an individual training session today.— FC Bayern (@FCBayernEN) March 9, 2026
Ito suffered a muscle fiber tear in the back of his right thigh at the end of February and has not been available since. pic.twitter.com/S1HoZM7aqW