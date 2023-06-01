¡È²Ö¸«¤ÎÌ¾½ê¡É¸ø±à¤Ç2ÆüÏ¢Â³¡ÄÅÝÌÚÈï³²¡¡¡Öº¬Éå¤ì¡×¤¬¸¶°ø¤«¡¡½÷À¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¥±¥¬¤â
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎµÎ¸ø±à¤Ç¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¡£ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ëÌÚ¤Ç¡¢½÷À¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥®¤È¥µ¥¯¥é¤¬¡Ä¡Öº¬Éå¤ì¡×¤ÇÅÝÌÚ¤«
9Æü¡¢¡Önews zero¡×¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ø¡£
¨¡¨¡¤±¤Ã¤³¤¦ÂÀ¤¤ÌÚ¤Ç¤¹¤è¤Í
ÆüËÜ¼ùÌÚ°å²ñ ÀèºêÍÎÆóÍý»ö
¡Öº¬¤Ã¤³¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¨¡¨¡ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡©
ÀèºêÍý»ö
¡Öº¬¤Ã¤³¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¬Éå¤ì¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡×
»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ÀèºêÍý»ö
¡Ö·òÁ´¤ÊÌÚ¤À¤È¡ÊÆâÂ¦¤¬¡ËÇò¤¯¤ÆºÙ¤«¤¯Îö¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤Î¡Ëº¬¤Ã¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×
¨¡¨¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃã¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê
8Æü¤ËÅÝ¤ì¤¿¡¢10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¥¹¥®¤ÎÌÚ¡£¤È¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö2Âæ¤¬»Þ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¥µ¥¯¥é¤ÎÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¡¢73ºÐ¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤ÇÅÝÌÚ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¡¢²áµî¤Ë¤Ï»à¼Ô¤â
2ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÝÌÚÈï³²¡£²áµî¤Ë¤Ï»à¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¡¢ÅÝÌÚ¤¬¥Æ¥ó¥È¤ËÄ¾·â¡£Ãæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÞ¤ì¤¿¾¾¤ÎÌÚ¤ÈÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢11ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2021Ç¯4·î¡Á2024Ç¯11·î¤Î¤ª¤è¤½3Ç¯È¾¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¸ø±à¤äÆ»Ï©¤ÇÅÝÌÚ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬1732·ïÈ¯À¸¡£¤½¤Î¤¦¤Á110·ï¤¬¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅÝÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¬¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¼ùÌÚ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢2ËÜ¤È¤â°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀèºêÍý»ö
¡Ö¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
ÀèºêÍý»ö
¡Ö3·î3Æü¡¦4Æü¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÅÚ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡×
¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¤ä¥¹¥®¤òºÆÅÀ¸¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê3·î9ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë