『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）第10話は、家族をつなぎとめていた糸が、目の前でほどけていくのを見るような放送回だった。

参考：『夫に間違いありません』が照射する家族との距離 運命共同体の聖子と紗春の未来は？ 紗春（桜井ユキ）のアパートのドアを児童相談所の職員がノックしていたその頃、聖子（松下奈緒）の自宅には、警察の捜査員が訪れていた。瑠美子（白宮みずほ）が殺された事件で、生前の常連客をたずねているという。一樹（安田顕）は死んだと伝える聖子。しかし、聖子の意に反して、真実が明らかになる。

長男の栄大（山粼真斗）は、聖子のスマートフォンから一樹との通信履歴を見てしまう。亜季（吉本実由）が目撃した幽霊の話は、父が生きているという仮説を裏付けるものだったが、会話の履歴はその事実を確信させるものだった。苦悶する栄大は、母が父の死を隠していると気づいている。

決定的な証拠をつかみたい天童（宮沢氷魚）は、上司の山上（前川泰之）に「真実がいつも正義だなんて思うなよ」と釘を刺される。そこに栄大から電話がかかってきて、二人は会うことになった。初対面の栄大に天童は向き合う。青少年に優しいのは天童の美点である。その上で、「君には知る権利がある。でもそのためには覚悟が必要だ」と、殺人犯の子どもになる覚悟を問いかけた。

聖子が店に行くと、紗春が待ちかまえていて「私が終わる時は聖子さんも終わる時なの」「お世話になったお礼は必ずさせてもらう」と言い残して去る。容赦しないというメッセージなのだろう。わざわざ伝えにきたことから、紗春が児相に通報されたことを根に持っていて、聖子に対抗意識を抱いていることがうかがえる。なにより目が全然笑っていない。

紗春は『週刊リーク』の編集部に乗り込んで、天童のファイルを確認。そこで一樹が瑠美子殺しの容疑者であることを知った紗春は、聖子をゆすることを思いついた。

第10話は、数話ぶりに登場したキャラクターが何人もいて、最終章に向けた整理のおもむきがあった。目まぐるしく視点が変わるストーリーで、登場人物それぞれに動機があり、常識外の行動も感情でつながって一貫していることがわかる。

光聖（中村海人）は不起訴になり、まゆ（松井玲奈）は母である九条ゆり（余貴美子）の呪縛を解いて、夫婦でやり直そうとしていた。それは生まれてくる赤ん坊のためでもあった。複雑に絡み合った関係の奥には家族の絆がある。聖子が光聖のためを思って距離を置くこと、一樹について話すときのいずみ（朝加真由美）、そして、一樹がわが子である亜季（吉本実由）と栄大を見るときのまなざし。どんなに憎み合っても、否定できない感情がそこにはある。光聖が聖子に「ずっと味方だから」と叫んだように、守りたいという気持ちに嘘はないと信じたい。

本心をあまり表に出さなかった栄大の家族に対する思いが、第7話であふれ出した。これまで、藤木（二井景彪）を通して間接的に、あるいは記憶の1ページとしてたぐられた栄大の思いは、一樹の生存という事実を前にして叫びとなって放たれる。いずみが語るように、子どもは「誰にも頼れないと思ったら、自分がしっかりしなきゃ」と思うもので、それは子が育ててくれた親を超えようとする瞬間でもある。

心労で倒れた聖子が実は妊娠していたこと。あの夜、一樹が潜伏するアパートの一室だろうか。新しい命の誕生が、バラバラになりそうな家族をどこに向かわせるか。そして、再会した父に、栄大はどんな言葉をかけるだろうか。

（文＝石河コウヘイ）