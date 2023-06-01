G7ºâÌ³Áê²ñ¹ç¡¡ÀÐÌýÈ÷Ãß¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¸¡Æ¤¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¢¤ë¡×¡¡¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¼õ¤±
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢G7¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤ÎºâÌ³Áê²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤ò´Þ¤á¤¿É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
G7ºâÌ³Áê²ñ¹ç¤¬9Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î°²½¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢IEA=¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬È÷Ãß¤¹¤ëÀÐÌý¤ò»Ô¾ì¤Ë¶¦Æ±¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ÈÆ°¸þ¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¡¢È÷ÃßÊü½Ð¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎºâÌ³Áê¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀÐÌýÈ÷Ãß¤ÎÊü½Ð¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëG7¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ã´ÅöÁê²ñ¹ç¤Ç¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
