¡ÚWBC¡Û¥á¥¥·¥³ÌÔÂÇÇúÈ¯Ï¢¾¡¡ª4ËÜÎÝÂÇ´Þ¤à16°ÂÂÇ16ÅÀ¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á
¡¡¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉBÁÈ¡¡¥á¥¥·¥³16¡½0¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¥á¥¥·¥³¤¬4ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à16°ÂÂÇ¤Ç16ÅÀ¤òµó¤²¡¢6²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤È¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¼¡¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀï¡£¥Ù¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ò¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï11¡½5¤Ç´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ïº£²ó¤ÎÊÆ¹ñ¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢MVP¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤À¤é¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡ÖÌîµå¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊõÀÐ¤Î¿ô¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£