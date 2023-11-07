¡ÚWBC¡Û¥¥å¡¼¥Ð¡¡NPB¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡×¥³¥ó¥Ó¤±¤ó°ú¡¡¥¢¥ê¥¨¥ëVÃÆ¡õ¥é¥¤¥Ç¥ë2ÀïÏ¢Â³S
¡¡¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉAÁÈ¡¡¥¥å¡¼¥Ð7¡½4¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¡¡¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç±¦±Û¤¨µÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ïµð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬2»°¿¶¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤Æ2ÀïÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¡£
¡¡3ÈÖ¤ËºÂ¤ê¼ì·®¤Î°ì¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤í¤¦¤È¡¢WBC¤À¤í¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£