¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï´×»¶¤È¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£ÆÆ»Ö¡¦NNN¥¨¥ë¥µ¥ì¥à
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÇîÊª´Û¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÆ®¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î1¤Ä¡Ö¥À¥Ó¥Ç¤ÎÅãÇîÊª´Û¡×¤Ï¡¢µì»Ô³¹¤Ë¤¢¤ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£2500Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î°äÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¯´Ö50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè·îËö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ó¥Ç¤ÎÅãÇîÊª´Û´ÛÄ¹
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃæÅìÃÏ°è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤ËÊ¿ÏÂ¤ÈÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀïÁè¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËºÇÁ±¤Î·Á¤Ç¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯½ª·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡×