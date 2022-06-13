¡ÚWBC¡Û¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ4È¯Ï¢¾¡¡ª°µ´¬12ÆÀÅÀ¤Ç7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á
¡¡¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉDÁÈ¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ12¡½1¥Á¥§¥³¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬4È¯12ÆÀÅÀ¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10¡½1¤ÈÂçÀª¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¿7²ó2»à°ìÎÝ¡¢3ÈÖ¤ÎJ¡¦¥½¥È¤¬Ãæ·ø±¦¤Ø¡¢º£Âç²ñ½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤ÇÍ×·ï¤Î10ÅÀº¹¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡È»Ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡£µß±çÅê¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹Í¤¨¤ÆÁá´ü·èÃå¤òË¾¤ß¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£4ÈÖ¥²¥ì¥í¤â½é²ó¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ËÂ³¤¡¢3²ó¤Ëº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤È2Àï¤Ç6ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡CÁÈ¤ò1°ÌÆÍÇË¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢DÁÈ2°Ì¤È14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë