º£Ìëµ÷Î¥¥¹¥¡¼½éÀï¡Ä¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀî½üÂçµ±¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡¢£¸ÅÙÌÜ¥Ñ¥é¿·ÅÄ²Â¹À¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥Æ¡¼¥¼¥í¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡á¹Ó°æ½¨°ì¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£°Æü¤«¤éµ÷Î¥¥¹¥¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡£¹Æü¤Ë¤ÏËÜÈÖ¥³¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦Àî½üÂçµ±¡Ê£²£µ¡Ë¤È¡¢Åßµ¨¥Ñ¥éÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î£¸Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£´£µºÐ¤Î¿·ÅÄ²Â¹À¡Ê¤È¤â¤ËÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤é¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¶¥µ»½éÆü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÌó£±¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÂ®¤µ¤ò¶¥¤¤¡¢Í½Áª¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÈÁè¤¦¡£Àî½ü¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÎý½¬¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¿·ÅÄ¤ÏÎý½¬Ãæ¤â»þÀÞ¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç½éÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£Á°²ó£²£°£²£²Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ï¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¹ÉÍ°ìÇ¯¡Ê¤«¤º¤È¤·¡Ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÏÀî½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥³¡¼¥¹¤Î¡Ë£±¼þÌÜ¤ò²ó¤Ã¤¿¤é¡Øº£Æü¤ÎÀã¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¤¤¤±¤½¤¦¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿·ÅÄ¤Ï¿ôÆüÁ°¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢¸ª¤òÄË¤á¤¿¤¬¡¢Ä¹ÉÍ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥±¥¢¤Î¤Û¤¦¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÉü¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ÷Î¥¥¹¥¡¼¤Ï£±£°Æü¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢£±£±Æü¤Ë£±£°¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¼ïÌÜ¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£