Àè¤Û¤É¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤Ê¤É¤ÇÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢800¥É¥ë¤¢¤Þ¤êµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Ìý¹â¤¬¤â¤¿¤é¤¹Êª²Á¹â¤È·Êµ¤¤Î¸ºÂ®¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤à¡Ö¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢G7¤ÎºâÌ³Áê¤¬²ñÃÌ¤·¡¢³Æ¹ñ¤¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ò¶¨Ä´¤·¤ÆÊü½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ÎÀïÆ®Ä¹´ü²½¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¸¶Ìý¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤¬°ì»þ¡¢1¥Ð¥ì¥ë¡á119¥É¥ëÂæ¤ò¤Ä¤±¡¢²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï1¥Ð¥ì¥ë¡á100¥É¥ëÉÕ¶á¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤¬¸¶Ìý¤Î¸º»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£