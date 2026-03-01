¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡Ö·Ü¼ê±©Ãæ¤Î´Å¿ÉÍÈ¤²¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·Ü¼ê±©Ãæ¤Î´Å¿ÉÍÈ¤²¡× ¡Ö´Å¼òÆþ¤êÍñ¾Æ¤¡× ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÏÂ¤¨Êª¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¤´ÈÓ¤Ë¤â¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¼ê±©Ãæ¤Î´Å¿ÉÍÈ¤²
·Ü¼ê±©Ãæ¤ò¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¡¢´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§426Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¼ò Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬½Á ¾®¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¾®ÇþÊ´ Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ Çò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹ (¤¢¤ì¤Ð)1~2Ëç
¥×¥Á¥È¥Þ¥È (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2. Ìý¤ò¤¤Ã¤Æ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Çò¥´¥Þ¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥µ¥é¥ÀºÚ¤ò´ï¤ËÉß¤¡¢¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤êÀÚ¤ê¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û´Å¼òÆþ¤êÍñ¾Æ¤
´Å¼ò¤Î´Å¤µ¤è¤ê¤Î¤ª¤À¤·¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤ÄÍñ¾Æ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§110Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
´Å¼ò Âç¤µ¤¸1
¤À¤·½Á Âç¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý Å¬ÎÌ Âçº¬¤ª¤í¤· Å¬ÎÌ ¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
2. Íñ¤ò¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë³ê¤é¤»¡¢¥´¥ÞÌý¤òÇö¤¯¤Ò¤¯¡£»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢È¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤é¼êÁ°¤Ë´¬¤¯¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤â¤¦1ÅÙ´¬¤¯¡£
3. ´¬¤¤¹¤Ç´¬¤¤¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤Î¤»¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÏÂ¤¨Êª
¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§24Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ÉÓÆþ¤ê¥Ê¥á¥¿¥± Âç¤µ¤¸1
Âçº¬¤ª¤í¤· Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¤«¤Ä¤ªÀá Å¬ÎÌ
