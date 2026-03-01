¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·Ü¼ê±©Ãæ¤Î´Å¿ÉÍÈ¤²¡× ¡Ö´Å¼òÆþ¤êÍñ¾Æ¤­¡× ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÏÂ¤¨Êª¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û·Ü¼ê±©Ãæ¤Î´Å¿ÉÍÈ¤²
·Ü¼ê±©Ãæ¤ò¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¡¢´Å¿É¥À¥ì¤ËÄÒ¤±¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§426Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¼ê±©Ãæ  8ËÜ ¡ã²¼Ì£¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
  ¥·¥ç¥¦¥¬½Á  ¾®¤µ¤¸1
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
¾®ÇþÊ´  Å¬ÎÌ ÍÈ¤²Ìý  Å¬ÎÌ Çò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹  (¤¢¤ì¤Ð)1~2Ëç
¥×¥Á¥È¥Þ¥È  (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

·Ü¼ê±©Ãæ¤Ï¹ü¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ã²¼Ì£¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢20Ê¬ÄøÃÖ¤¯¡£

¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·Ü¼ê±©Ãæ¤Î½Áµ¤¤ò¿¡¤­¼è¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¡¢170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç·Ü¼ê±©Ãæ¤ò¿§¤è¤¯ÍÈ¤²¤ë¡£

2. Ìý¤ò¤­¤Ã¤Æ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Çò¥´¥Þ¡¢ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

º£²ó¤Ï¥µ¥é¥ÀºÚ¤ò´ï¤ËÉß¤­¡¢¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤êÀÚ¤ê¤·¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û´Å¼òÆþ¤êÍñ¾Æ¤­
´Å¼ò¤Î´Å¤µ¤è¤ê¤Î¤ª¤À¤·¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬°ú¤­Î©¤ÄÍñ¾Æ¤­¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§110Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

Íñ  2¸Ä
  ´Å¼ò  Âç¤µ¤¸1
  ¤À¤·½Á  Âç¤µ¤¸2
  ±ö  ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý  Å¬ÎÌ Âçº¬¤ª¤í¤·  Å¬ÎÌ ¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Íñ¾Æ¤­´ï¤Ë¥´¥ÞÌý¤ò¤Ò¤­¡¢¶¯²Ð¤Ç²¹¤á¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢Íñ±Õ¤ò1/4ÎÌÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¹­¤²¤ë¡£È¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤é¼êÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¬¤¯¡£

2. Íñ¤ò¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë³ê¤é¤»¡¢¥´¥ÞÌý¤òÇö¤¯¤Ò¤¯¡£»Ä¤ê¤ÎÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢È¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤«¤é¼êÁ°¤Ë´¬¤¯¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤â¤¦1ÅÙ´¬¤¯¡£

3. ´¬¤­¤¹¤Ç´¬¤¤¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤Î¤»¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÏÂ¤¨Êª
¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥á¥¿¥±¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§24Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼  1/3³ô ¡ãÏÂ¤¨°á¡ä
  ÉÓÆþ¤ê¥Ê¥á¥¿¥±  Âç¤µ¤¸1
  Âçº¬¤ª¤í¤·  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸1/2
¤«¤Ä¤ªÀá  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£·Ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤­¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£Âçº¬¤ª¤í¤·¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÏÂ¤¨°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¿¶¤ë¡£

