¥é¥¤¥Õ¡¦¥í¥Ã¥Æ¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î3¼Ò¤¬½é¤Î°Û¶È¼ï¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ö¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤Î½Û´ÄÌÜ»Ø¤¹
Live News ¦Á¤Ç¤Ï¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¤Î3¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
9Æü¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡£
²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Î3¼Ò¤¬°Û¶È¼ï¥¿¥Ã¥°¤ò½é¤á¤ÆÁÈ¤ß¡¢Æ±¤¸ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿ÍÆ´ï¤òºÆ¤ÓÆ±¤¸ÍÆ´ï¤ËÌá¤¹¡Ö¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¿·ÉÊ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Îµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£
¤Ë¤ª¤¤¤¬»Ä¤é¤º¡¢°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¡£
º£²ó¡¢²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤ä¤ë¤È¡ËÈ¯¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó»²²Ã¤·¤Æ¹¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÄêÃå¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Õ¤È¥í¥Ã¥Æ¤¬»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥¬¥à¥Ü¥È¥ë¤ò²ó¼ý¤·¡¢Çã¤¤Êª¤«¤´¤Ø¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¸«¤Î¤¢¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤È¿·¤¿¤Ë¥¿¥Ã¥°¡£
¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¡¦¾®Àî·¼¤µ¤ó¡§
º£¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÍÆ´ï¤òÌÀÆü¤«¤éÀö¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼þÃÎ¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï8·îËö¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢º£¸å¤ÏÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÎ®ÄÌ´ë¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£